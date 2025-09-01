漫画『呪術廻戦』作者・芥見下々氏が原作を務め、作画・岩崎優次氏（『暗号学園のいろは』作画担当）とタッグを組んだ短期中連載載『≡-モジュロ-』が、8日発売の『週刊少年ジャンプ』41号よりスタートすることが発表された。芥見氏は2024年9月の『呪術廻戦』完結後、初の連載で、原作を担当するのは初となる。【画像】画力すげぇ…『呪術廻戦』『暗号学園のいろは』両作者の書影イラスト芥見氏は「週刊少年ジャンプ」2018年14