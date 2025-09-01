9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が、9月10日発売の週刊グラビア誌『anan』2462号（マガジンハウス）の表紙を飾る。【写真】怪しげな雰囲気の北斗（宮舘涼太）宮舘は、2年ぶり2度目の同誌ソロ表紙となる。エレガンス、クール、ワイルドなど、4パターンのスタイリングと世界を用意。それぞれ憑依するかのような圧巻の表現力で、迫力ある“舘様ワールド”をさく裂させた。表紙になったのは、宮舘の闘神のような気高さ、高貴さ