ピンチを切り抜け、雄叫びを上げるDeNA・藤浪晋太郎(C)産経新聞社DeNAの藤浪晋太郎が8月31日の中日戦（横浜）に先発。電撃加入後、2度目の1軍登板で7回無失点9奪三振の力投を見せ、阪神時代の2022年9月23日の広島戦（マツダ）以来、1073日ぶりのNPB勝利を飾った。【動画】変貌した藤浪晋太郎、渾身163キロの剛速球での奪三振シーン前回8月17日の同カード（バンテリン）では、投手の松葉貴大を含め、9人の左打者と対峙。5回1失