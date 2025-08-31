『キン肉マン』最新JC89巻が9月4日（金）に2冊同時発売！前巻87巻からゆでたまご先生が選ぶ名シーンは？『週刊プレイボーイ』および『週プレNEWS』連載中（毎週月曜発売、および更新）の漫画『キン肉マン』（ゆでたまご作）のジャンプコミックス（以下、JC）各巻の中から、ゆでたまご先生ご自身にお気に入りの原画を選んでご紹介いただくシリーズ企画"ゆで原画"第37回。 新勢力・時間超人の主力組"五大刻（ごたいこく）"と