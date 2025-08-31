ボートレース下関の「ケーブルネット下関杯」は３１日、２日間の予選が終了。準優勝戦に進出するベスト１８が決定した。池永太（４０＝福岡）予選ラストの２日目前半４Ｒは６コース発進。コンマ１３の好スタートから１Ｍブイ際突いて浮上を図るが、不利枠が響いて５着。それでも初日２、１着の貯金もあり得点率７・３３、予選４位で準優へ進出した。ただ、相棒５４号機は「調整をやり過ぎて失敗。出足がなくなっただけだった