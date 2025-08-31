「ウエスタン、阪神８−７くふうハヤテ」（３１日、レクザムボールパーク丸亀）阪神はくふうハヤテになんとか競り勝った。先発のマルティネスは味方のミスが絡み５失点。だが、打線が奮起し、三回に４得点を挙げるなどシーソーゲームを制した。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−マルティネスは５失点も、味方のミスが絡んだ。「悪くないねん。決め球が高くなってるだけで、よく粘ったと思うよ。最後に１本打たれと