○ ヤクルト 7 − 4 広島 ●＜19回戦・神宮＞ヤクルトの北村恵吾が31日の広島戦、本塁打を含む3安打2打点の活躍で勝利に貢献した。北村は5−3の5回無死走者なしで迎えた第3打席、中崎翔太からレフトスタンドに第4号ソロを放ったが、「ギリギリ入るかなぁという位の感覚で、正直入ったかどうかわかんなかったんですけど、まず1本打つことができてよかったかなと思います」と振り返った。今季4本のアーチを描いているが、阪神