◆ウエスタン・リーグソフトバンク8―2広島（31日、タマスタ筑後）ソフトバンクの育成2年目、中澤恒貴選手（20）がマルチ安打の活躍を見せるなど、存在感を示している。「2番二塁」でフル出場。初回1死、広島先発の佐藤柳之介の初球カットボールを右前にはじき返した。4回には8球目の146キロの真っすぐを中前打に。「狙っていた球をファウルすることが多く、常に追い込まれて打席に入った。何とかバットに当てて三振はしな