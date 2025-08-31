昨日は甘えてきたのに、今日はそっけない。LINEは既読スルーかと思えば、急に長文で愛を語ってくる…。そんな「メンヘラ男子」と付き合っていると、気づけば振り回されてばかり。ドキドキよりも心の疲れが先にやってくるでしょう。そこで今回は、メンヘラ男子に振り回される「恋の行く末」について解説します。優しさと冷たさの落差に消耗するメンヘラ男子は感情の波が激しく、その日の気分で態度が変わりがち。機嫌が良い日は甘え