突然、彼氏から別れ話をされたとしても、実は突然ではないことは少なくありません。男性の中で少しずつ蓄積された「違和感」が、ある日限界を迎えただけなのです。そこで今回は、男性が「終わりにしたい」と感じる彼女の“残念行動”を紹介します。「愛情不足」と思われている男性だって「愛されている実感」を求めているもの。そのため、「好きにしていいよ」「私は大丈夫だから」といったあなたにとっての彼への気遣いが「俺に無