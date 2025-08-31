佐賀県多久市長選が31日告示され、いずれも無所属で、8選を目指す現職の横尾俊彦氏（69）＝立民推薦＝と、元市議の新人香月正則氏（53）、元会社員の新人副島満氏（67）の3人が立候補を届け出た。投開票は9月7日。7期28年にわたる現市政への評価や人口減対策などが争点になる。有権者数は1万4738人（8月30日現在、市選管調べ）。■多久市長選立候補者（届け出順）------