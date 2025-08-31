◆オランダ１部▽４節スパルタ０―４フェイエノールト（３１日・スパルタスタディオン・ヘト・カスティール）フェイエノールトの日本代表ＦＷ上田綺世が、２ゴールを挙げ、開幕から３試合連続得点を記録した。１―０の後半３分にエリア内で相手を背負いながら反転し、右足シュートをゴール右へ決めると、同２０分にはゴール前でこぼれ球を右足で押し込んで今季初の複数得点を記録。先発した日本代表ＤＦ渡辺剛ととも、４―