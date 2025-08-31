ソフトバンクは３１日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に３―４で競り負け２連敗でカード負け越しを喫した。先発の松本晴投手（２４）は自己最短となる２回０／３イニングでノックアウトされた。左腕は初回を無失点で切り抜けたものの、味方が１点を先制した直後の２回、先頭の佐藤に甘く入ったスライダーを右翼席へと運ばれた。その後も連打で二死一、二塁とすると高部に左前打を許し逆転かと思われたが、これを左翼・牧原大が好