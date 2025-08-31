◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２８節柏２―１福岡（３１日・三協Ｆ柏）福岡はアウェーで柏と対戦し、１―２で敗れた。前半３４分にセットプレーからＤＦ上島拓巳が先制点を決めるが、同アディショナルタイム５分にＭＦ久保藤次郎に同点弾を許す。さらに後半３１分にはＰＫで決勝点を決められて、無敗記録は９で止まった。９月の米国遠征に臨む日本代表に選出されたＤＦ安藤智哉は、エリア内でファウルを与えてＰＫを２本献上。