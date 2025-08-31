３０日、竹山県麻家渡鎮のトルコ石芸術展示ホールに展示されているトルコ石の製品。（竹山＝新華社記者／陳雨寧）【新華社竹山8月31日】中国湖北省十堰市竹山県は中国のトルコ石の主要産地の一つ。中国は世界のトルコ石の総埋蔵量の7割以上を占め、竹山県の埋蔵量は中国の約7割を占める。竹山県は「中国トルコ石の郷」と呼ばれ、品質に優れ、種類も多い。トルコ石関連業者は2024年時点で5600以上あり、産業全体の年間生産額は100