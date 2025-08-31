◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２８節Ｃ大阪１―１広島（３１日・ヨドコウ桜スタジアム）広島は後半に追いつき、勝ち点１を獲得した。日本代表のＤＦ荒木隼人はセンターバックとしてフル出場した。１―１で迎えた後半アディショナルタイム、相手のＭＦ阪田澪哉にエリア左からシュートを放たれた。ここまでビックセーブを連発していたＧＫ大迫敬介の手をかすめて枠内に飛んだが、後ろにカバーに入っていた荒木が頭でクリア。「最