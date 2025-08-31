結婚生活で一番怖いのは、大げんかや暴力だけではありません。日常の会話に紛れ込むパートナーの「余計な一言」で、精神的にじわじわと追い詰められることもあるのです。たとえ冗談のつもりでも、積み重なれば立派なモラハラ。そこで今回は、妻たちが実際に経験した「モラハラ発言」の実態を紹介します。些細なことを責め続ける「否定のループ」「料理を出すたびに“なんでこんなにまずいの？”と言われ、台所に立つのが怖くなりま