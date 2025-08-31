8月最終日の31日は、関東から近畿地方を中心に、猛烈な暑さが続きました。とくに、名古屋では7年ぶりに40℃に達しています。夏の高気圧に覆われた名古屋は強い日差しが照りつけ、最高気温が40℃まで上がりました。名古屋で40℃に達したのは、2018年以来、7年ぶりとなります。そのほか、愛知の豊田で39.6℃、岐阜と美濃で39.2℃。また、東京都心でも36.8℃など、31日は全国219地点で、35℃以上の猛暑日となりました。9月スタートと