ヤンキース傘下３Ａの前田健太投手（３７）が、３１日に放送されたテレビ東京「スポーツリアライブ」のインタビューに応じ、来季は日本復帰を希望していることを明言した。メジャー１０年目のシーズン。今季途中からマイナーで試行錯誤が続いているが、「本音を言うと、マイナーは行きたくなかった。正直やりたくないことなんですけど。今年で終わりと決めている、アメリカは」と明かした。今季、仮にメジャーで結果を残してい