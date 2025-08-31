GENERATIONS、岡村隆史 GENERATIONSが、8月31日に開催された「a-nation 2025」に出演した。【写真】GENERATIONS「a-nation」の模様炎天下の味の素スタジアムに登場すると「Evergreen 2.0」「Summer Vacation」「AGEHA」など彼らの代表作でもある"アゲ曲"や灼熱のステージにぴったりの”夏曲”を続けて披露し、会場の盛り上がりは最高潮に。続く5曲目で「Choo Choo TRAIN」の印象的なイントロが鳴り響くと、どこから