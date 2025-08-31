女性よりも男性の方が浮気しやすいと言われています。では、男性はどうして浮気をしてしまうのでしょうか？そこで今回は、男性が「浮気をする理由」についてチェックしてみましょう。身も心も寂しさを感じているから彼女といつも一緒にいたとしても、身も心も寂しさを感じている男性の中には、その寂しさを他の女性に埋めてもらおうとする人もいます。そういう男性は普段クールに振る舞っていても、実はかまってほしがるタイプなの