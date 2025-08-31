【オランダ・エールディビジ第4節】(スパルタ・スタディオン)スパルタ・ロッテルダム 0-4(前半0-1)フェイエノールト<得点者>[フ]J. Bos(29分)、上田綺世2(48分、65分)、クインテン・ティンバー(90分+3)<退場>[ス]ブルーノ マルティンス インディ(49分)<警告>[ス]S. Sambo(24分)[フ]L. Sauer(41分)、L. Valente(51分)