少し雰囲気を変えたい時、今っぽくアカ抜けたい時に頼れるヘアカラーですが、大人世代は選び方を間違えると“昔感”や“老け見え”につながってしまうことも。特に重たすぎる暗髪や、明るすぎるトーンは野暮ったい印象を強める原因になりがちです。そこで今回は、大人髪を美しく見せ、肌映えまで叶える【最旬ヘアカラー】を紹介します。🌼白髪も薄毛もカバーできて若返り効果も。40代からの『面倒知らず』最旬ヘアカラー血