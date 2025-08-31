男性は好きな女性を手放したくないために言ってしまう定番のセリフがあります。そこで今回は、男性が言う「愛してます」という意味のセリフをチェックしてみましょう。「ずっと一緒にいたい」男性が「ずっと一緒にいたい」と言うのは、今の関係に止まらずにこれからも一緒にいたいと思っている証拠。それだけ自分にとって必要な存在だと思ってくれているのです。「今のままが一番可愛い」男性は本当に大切にしたい女性には、飾り気