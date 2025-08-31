30〜31日に放送された日本テレビ系大型特番『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』でチャリティーランナーを務めた横山裕が31日、同番組終了後に『Golden SixTONES』(毎週日曜21:00〜)に生出演した。SixTONESメンバー一同が大きな拍手で迎える中、105kmを走りきった横山が登場。あらためて、今回のマラソンを振り返り「完走できてうれしかった。やったらやれるっていうところを見せたかった。オカンのこともあったし、弟たちにも協力