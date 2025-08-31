tuki.の最新曲「最低界隈」のリリックビデオが公開された。現在高校2年生ということ以外全てが謎に包まれているシンガーソングライターでありながら、昨年から今年にかけ各種チャートやアワードで注目されているtuki.。2025年8月29日から31日まで実施していたオンラインフェス『YouTube Music Weekend 10.0 supported by PlayStation』では最終日のヘッドライナーを担当し、その配信中に「最低界隈」のリリックビデオが公開された