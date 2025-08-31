AIの技術の発達により生活の中でも身近なものとなりつつありますが、人間のもつ五感や気の流れまでは測りきれないのではないでしょうか。AIに頼りすぎずに人間らしい勘や感覚を研ぎ澄ますことを忘れず大切にしていきたいですね。それでは、あなたの生年月日から導かれる《2025年9月の運勢》を「YUKI's風水」の野口由起子がお届けします。🌼あなたの生年月日から導かれる“タイプ”を判別する方法Lacmoi（ラックモア）年運は