好きな男性と２人きりになった時は「自分をどれほど大切にしてくれているか？」をチェックする絶好の機会。そこで今回は、「好きな女性を大切にする男性」の特徴を紹介。すべて当てはまっていたら、その男性は“手放し厳禁”でしょう。｜常に女性の希望を優先男性が常に女性の希望を優先してくれるのは、女性のことを大切に思っているからこそ。希望に応えることで、男性は女性の喜ぶ顔が見たいだけなのです。｜早めの時間に解散を