◇セ・リーグ巨人4―5阪神（2025年8月31日甲子園）巨人は首位・阪神に連敗しゲーム差は今季最大の16に広がった。松本哲也外野守備兼走塁コーチ（41）は試合後、勝敗を分けた守備や走塁について言及した。3―1と2点をリードして迎えた7回だった。2死二、三塁で中野のセンター方向へのライナーにオコエが飛びつく。だが、打球はグラブをはじき捕球できず。その間に2者の生還を許し同点に追いつかれた。飛びつく判断をした