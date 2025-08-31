◇セ・リーグヤクルト7―4広島（2025年8月31日神宮）ヤクルトの3年目・北村恵がプロ初の猛打賞をマークした。5―3の5回に左翼へ4号ソロ。「ギリギリ入るかな、ぐらいの感覚で、正直入ったか分からなかった。1本打つことができて良かった」と振り返った。さらに二塁打2本で全て長打の3安打。猛打賞はお立ち台に上がるまで気が付かなかったといい「今、言われて気付いた。素直に、本当にうれしい。これからさらにヒッ