ボートレース若松のＳＧ「第７１回ボートレースメモリアル」の優勝戦が３１日に行われ、ＳＧ初優出の仲谷颯仁（３１＝福岡）は５着となった。大外６コースから１Ｍをブイ際を突いて浮上を狙ったが、１Ｍ、２Ｍともに展開なく５着。それでもレース後は「いい緊張感で走れました。Ｓは少し様子を見てしまった。また、頑張ります。仕上がりは変わらず良かったです」と充実した表情で今後の奮闘を誓った。