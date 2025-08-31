巨人・中川皓太投手（３１）が３１日の阪神戦（甲子園）で２点リードの７回に３番手で登板。一挙４失点と再度逆転を許した。リードを守りきれなかった。７回二死二、三塁から中野の打球を、中堅・オコエがダイビングキャッチしようと試みたが捕球できず。同点に追い付かれると、続く森下の飛球を左翼・若林が?ジャンピングキャッチ?。だが、背中がフェンスに直撃し、ボールがグラブからこぼれ落ちて勝ち越しを許す適時二塁打と