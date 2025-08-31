◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神５―４巨人（３１日・甲子園）巨人は１点差で阪神に敗れた。２点リードの７回の守備では２死二、三塁から中野の中前のライナーに中堅オコエがダイビングも捕球できず同点適時二塁打。続く森下の左翼後方の飛球を若林がフェンス激突しながら捕球を試みるも惜しくも捕球できず勝ち越しの適時三塁打に。続く佐藤輝の右翼ポール際の高く上がった飛球は左翼方向への強烈な浜風に流され、右翼・中山