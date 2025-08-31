◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神５―４巨人（３１日・甲子園）巨人の中川皓太投手が、３番手で７回に登板するも１回２７球を投げて、５安打４失点で敗戦投手となった。４―１の７回にマウンドへ。先頭の小野に中前打。続く２人を連続で空振り三振に抑えたが、１番・近本に左翼線二塁打を打たれ二、三塁とされると、２番・中野の当たりを捕球しようと中堅手・オコエが突っ込んだがはじいてしまい二塁打に。２人がかえり同点に追い