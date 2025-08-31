女優の唐田えりかが、映画の舞台挨拶のオフショットを公開し注目を集めている。３１日に自身のインスタグラムを更新した唐田は、髪をまとめ、あずき色のセットアップコーデで登場。「＃海辺へ行く道公開記念舞台挨拶でした」と報告し、「是非見てください」と呼びかけた。また、共演者でダンサーの菅原小春と顔を寄せ合った写真などオフショットも複数公開した。この投稿にファンからは多くの「いいね！」が寄せられている