◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２８節浦和１―０新潟（３１日・埼スタ）浦和はＭＦマテウスサビオの先制ゴールを守り抜き、４試合ぶりの無失点で新潟に１―０と勝利した。前半３０分、カウンターから抜け出したＭＦ金子拓郎のラストパスを、サビオが右足で決めて先制に成功。直近の公式戦は２試合連続で後半に逆転負けを喫してきたが、この日は後半も体を張った守備で耐え抜いた。順位は７位のままだが、首位京都との勝ち点差７を維