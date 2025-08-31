◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２８節川崎５―３町田（３１日・Ｕ等々力）町田は２―３の後半２６分にＦＷ相馬が入れたクロスにＦＷ藤尾が足を伸ばし、同点ゴール。だが、同３３分に川崎ＦＷエリソンに勝ち越し点を許すなど、Ｊ１昇格後最多の５失点を喫した。ＧＫ谷晃生、ＤＦ菊池流帆といった主力をけがで欠き、天皇杯を含め公式戦１４戦ぶりの黒星となった。前半終了間際には不用意なパスミスから失点するなど、５連戦目の影響