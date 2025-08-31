◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２８節Ｃ大阪１―１広島（３１日・ヨドコウ桜スタジアム）広島は後半に追いつき、勝ち点１を獲得した。日本代表のＧＫ大迫敬介を中心に、鉄壁の守備を披露。決定機を何度も阻止し、追加点は与えなかった。前半３２分にＰＫで先制点を与えたが、直後に迎えたＦＷチアゴアンドラーデとの１対１の場面では右手１本で好セーブ。同点に追いついた後の後半３２分にはＦＷラファエルハットンに決定機を与え