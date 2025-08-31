熊本県八代市長選で初当選を果たし、花束を手に笑顔の小野泰輔氏＝31日夜、八代市任期満了に伴う熊本県八代市長選は31日投開票の結果、無所属新人の元副知事小野泰輔氏（51）が、無所属現職中村博生氏（66）＝自民、公明推薦＝を破り、初当選を果たした。大敗した参院選からの党勢回復を目指す自公にとって打撃となった。投票率は60.30％。小野氏は特定の政党や団体からの推薦を受けない「完全無所属」として選挙戦を展開。衆