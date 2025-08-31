【ジャカルタ＝作田総輝】インドネシアでプラボウォ・スビアント政権に反発するデモが拡大しており、大統領府は３０日、プラボウォ氏が中国訪問を見合わせると発表した。３１日も各地で抗議デモや暴徒化した市民による襲撃が相次ぎ、収束の見通しは立っていない。大規模デモは、国会議員の高額な住宅手当に学生らが抗議したのをきっかけに、２５日に始まった。２８日にはジャカルタでバイクタクシーの運転手が警察車両にひかれ