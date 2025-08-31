イタリアンライフスタイルを体現するフルラから、新作バッグ「フルラ イリデ」が登場します。まるでジェラートのようなカラフルな色合いと彫刻的なアーチロゴが特徴で、毎日のスタイルを自由で遊び心あふれるものになっています♡ベーシックカラーやコインケースとして使えるMIMIチャームも揃い、気分に合わせて楽しめます。 カラフル＆彫刻的デザインが魅力 フレッシュピーチ