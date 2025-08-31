◇セ・リーグヤクルト7―4広島（2025年8月31日神宮）ヤクルト・長岡が3安打3打点の活躍を見せた。初回に右翼線二塁打を放ち、2回2死満塁では左前に2点適時打。4月25日の中日戦以来のタイムリーをマークすると、3回には右前適時打だ。今季は右膝の後十字靱帯損傷のため4月下旬から長期離脱。8月1日に1軍復帰し、完全復活を目指している。「今年はうまくいかないことばかりだったので（良かった）」。チームはこの日で