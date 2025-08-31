◇セ・リーグ広島4―7ヤクルト（2025年8月31日神宮）広島先発の常広が2年目でプロ初黒星を喫した。4回までに10安打を浴びて5失点。1点を先制した直後の2回には5長短打で3失点して逆転を許した。4回には長岡、村上の適時打で失点を重ね「（狙ったコースと）逆球が多かった」と悔やんだ。青学大出身。東都大学野球リーグで慣れ親しんだ神宮ではプロ初登板だった。好結果を残せず「捕手の配球通りに投げられなかったの