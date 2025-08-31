◇明治安田J1リーグ第28節G大阪5―4湘南（2025年8月31日レモンガススタジアム平塚）両軍計9発が飛び交う激しい打ち合いを、アウェーのG大阪が制した。数的優位を生かして後半に2点ビハインドを跳ね返し、今季最多の5得点で前節横浜FC戦に続き2試合連続の逆転勝利。9位に浮上したダニエル・ポヤトス監督は「前半も内容は支配できている手応えがあり、絶対にひっくり返せる自信があった。選手におめでとうと伝えたい」と勝ち