歌手の浜崎あゆみ（４６）が３１日、東京・味の素スタジアムで行われた大規模音楽イベント「ａ―ｎａｔｉｏｎ２０２５」に登場。ヘッドライナーを務めた浜崎は「ａ―ｎａｔｉｏｎ」歴代最多となる２０回出演。金色に輝く衣装をまとい、大勢のダンサーを従えたきらびやかな空間で「Ｍ」を歌唱し、スタート。ダンサーと楽器隊合わせて８５人は圧巻のパフォーマンスで会場を魅了した。その後、「Ｍｏｍｅｎｔｓ」を含む全８曲