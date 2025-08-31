グループデビューから約2年のIMP.松井奏が「やればやるほど焦ってくる」と心境を告白。直近の目標に単独ドーム公演を掲げた。【映像】ライブの時のIMP.松井奏31日（日）、7人組グループ・IMP.の松井奏と歌手・俳優のISSEIが“ガチトモ”を目指す特別番組『ガチトモTrip.』#2が放送された。「TOBE」に所属する2人だが、ほぼ初対面という間柄。そんな2人が「Trip.com」のアプリを活用し、互いに相手を楽しませる旅のプランを1