【モデルプレス＝2025/08/31】アーティストの浜崎あゆみが8⽉31⽇、東京・味の素スタジアムにて開催された「a-nation 2025」に出演した。【写真】浜崎あゆみ、豪華絢爛な「エーネ」演出◆浜崎あゆみ、豪華演出の数々にどよめきデビュー27年⽬を迎え「a-nation」史上最多となる20回⽬の出演を果たす浜崎が、2日目のヘッドライナーとして大トリを務めた。これまでの歴史を振り返るVTRからカウントダウンが始