メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋の新名物スイーツ「ぴよりん」を提供していたジェイアール名古屋駅コンコースのカフェが最後の営業を終えました。 「ぴよりん」を2011年から販売していた「ぴよりん STATION カフェ ジャンシアーヌ」が8月をもって閉店しました。 最後の営業日に訪れた人は「おいしいです。きょうでなくなるのさみしいですね」「お店で食べるから（いつもより）おいしく感じ