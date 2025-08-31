◇セ・リーグ中日0―2DeNA（2025年8月31日横浜）DeNA先発・藤浪に対し、2度目の対戦となった中日はスタメンに左打者8人を並べた。前回対戦は9人全員が左打者。この日は助っ人ロドリゲスが「7番・遊撃」で右打者だただ一人、スタメン出場した。3回の第1打席は見逃し三振、5回無死一塁は四球で、迎えた7回無死一塁の第3打席。ロドリゲスは外角のカットボールを捉えて左前打。「打てる球が来たら強く振ることを意識してい