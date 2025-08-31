女優の瀬戸朝香（48）が31日、自身のインスタグラムを更新。五輪金メダリストとの「初対面」ショットを公開した。「女子柔道家の詩ちゃんと初対面っお会い出来たことに感激！」とつづり、東京五輪柔道女子52キロ級金メダリストの阿部詩と並んだ姿を投稿。2人ともタンクトップ姿のリラックスした様子で、瀬戸は「ご活躍をテレビ越しで拝見していてキレイな方だなぁと思っていましたが実際お会いした詩ちゃんはテレビで見